Рогов сообщил о взрывах в Запорожье, работает ПВО киевской армии

Запорожье, Запорожская область, , 00:26 — REGNUM В подконтрольном Киеву городе Запорожье поздним вечером 25 апреля прогремели взрывы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил член главного совета Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Запорожье громко! Начиная с 23:15 в областном центре прозвучали несколько взрывов», — написал Рогов.

Он уточнил, что звуки взрывов слышали жители разных районов города, в общей сложности прозвучало два хлопка. Наиболее громко было слышно в Заводском и Космическом районах.

«Работает ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей Запорожья», — добавил Владимир Рогов.

Позже была объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские СМИ сообщили о взрывах вечером 24 апреля в Купянском районе Харьковской области. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.