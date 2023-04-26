Глава Чечни Кадыров на встрече с Пригожиным обсудил вопросы международного характера

Грозный, , 00:23 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Обсуждались международные темы и западные санкции.

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подробности встречи раскрывать не буду. О результатах сами скоро узнаете. И да, обсуждали самую актуальную повестку», — написал 25 апреля Кадыров в своём Telegram-канале.

По словам главы Чечни, в разговоре также затрагивались западные санкции в отношении обоих.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2023 года Рамзан Кадыров заявил о намерении создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе. По его мнению, уже не осталось сомнений в том, что такие профессиональные формирования нужны и необходимы.