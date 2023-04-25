Токио, 26 апреля, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Японский модуль Hakuto-R при посадке на Луну потерял связь с центром управления. Об этом 25 апреля заявил глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Луна

«У нас была связь до самого момента посадки, но потом мы потеряли контакт. Мы должны признать, что мы не смогли совершить успешную посадку», — констатировал он.

По его словам, инженеры пытаются окончательно подтвердить статус миссии. Глава компании отметил, что 26 апреля будет сделано соответствующее заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент России Владимир Путин заявил о необходимости возобновить отечественную лунную программу. Освоение космоса поможет обеспечению технологического суверенитета страны и простимулирует передовые разработки в робототехнике, микроэлектронике, экологии и медицине, считает российский лидер.