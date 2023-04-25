Киев, 26 апреля, 2023, 00:03 — ИА Регнум. За время российской спецоперации разрешение на выезд получили более 96 тыс. украинцев, из них более 11% от общей численности решили домой не возвращаться. Об этом сообщает Украинское независимое информационное агентство новостей (УНИАН) со ссылкой на следственную комиссию страны.

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Отмечается, что временная следственная комиссия была создана для расследования нарушений военного положения.

Выехали более 66 тыс. мужчин призывного возраста. Всего разрешения на выезд получили 96 442 человек. Известно, что более 11% общей численности граждан, получивших разрешение, не вернулись домой по истечении установленного срока.

Речь идёт о 9 тыс. украинцев в основном из Харьковской, Тернопольской и Волынской областей.

Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен до 18 мая.

С 24 февраля 2022 года по 31 января 2023 года в Европу приехали 8 046 560 украинских беженцев, из них более 4,8 млн человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Кипра выселят порядка 3 тыс. украинских беженцев, проживающих в номерах в 21 гостинице. Согласно решению правительства, они должны найти себе новое жильё до 31 мая.