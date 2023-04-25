Кулеба заявил, что Украина обсудит любой мирный план, не ведущий к заморозке конфликта с Россией

Атланта, США, , 23:47 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен обсуждать любой мирный план, который не приведёт к заморозке конфликта или территориальным уступкам России. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

Дмитрий Кулеба Министерство иностранных дел Украины

По словам Кулебы, если президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов принять в своей стране коалицию стран, которые стремятся к миру «на основе этих двух принципов», то власти Украины готовы обсуждать мирные договорённости.

Ранее Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Лула да Силва 23 апреля ответил на критику в свой адрес, вызванную его недавними заявлениями по поводу конфликта на Украине. Политик сообщил о намерении найти третью альтернативу для решения украинского кризиса и стать посредником в вопросе будущих дипломатических переговоров по урегулированию конфликта. Также Лула да Силва подчеркнул необходимость прекращения боевых действий.