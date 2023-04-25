Жирона, Испания, 25 апреля, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Игроки футбольного клуба «Жирона» на своём поле одержали победу над командой «Реала» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Встреча закончилась 25 апреля со счётом 4:2. Все мячи в ворота гостей забил нападающий Валентин Кастельянос. У «Реала» отличились Винисиус Жуниор и Лукас Васкес.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» с 65 очками занимает второе место, «Жирона» (41 очко) идёт на девятой строчке.

По информации Opta, Кастельянос стал первым футболистом в XXI веке, забившим четыре гола в матче против «Реала» в Ла Лиге.

Как передавало ИА REGNUM, в конце марта отборочный матч Евро-2024 группы А, который проходил в Глазго, закончился первым с 2014 года поражением сборной Испании. Победу со счетом 2:0 одержала команда Шотландии.