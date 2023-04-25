Москва, 25 апреля, 2023, 23:34 — ИА Регнум. В Москве по улице Немчинова произошёл взрыв газа в квартире жилого дома, сообщает 25 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Известно, что в квартире дома №10 на первом этаже взрывом выбиты стёкла. На месте происшествия пострадал один человек. В здании идёт эвакуация жильцов.

Хлопок газовоздушной смеси произошёл около 22:30 (мск). Предположительно, из-за взрыва разрушилась перегородка между кухней и комнатой. Хозяйку квартиры осматривают медики.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля хлопок бытового газа произошёл в одном из жилых домов в Ангарске, вероятно, из-за нарушения эксплуатации газового оборудования. Газ взорвался на первом этаже пятиэтажного дома, в квартире вылетели стёкла. Пострадавших не было, несущие конструкции здания не повреждены.