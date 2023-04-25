Глава МИД России Лавров: на Западе готовятся к новому раунду войны за мировое господство

Вашингтон, , 23:11 — REGNUM На Западе ведут подготовку к следующему раунду войны с целью сохранения господства в мире, заявил 25 апреля на пресс-конференции ООН глава МИД России Сергей Лавров.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Идёт подготовка к новому раунду войны за мировое господство. Вернее, войны за то, чтобы попытаться сохранить мировое господство», — сказал он.

При этом действия Запада приведут лишь к замедлению процесса становления нового мирового порядка, который рано или поздно будет, добавил министр.

По мнению Лаврова, многополярный мир объективно формируется, но каким он будет в итоге пока неизвестно.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что лидеры многополярного мира могут в дальнейшем войти в состав схожий с G20.

«Может быть, в итоге это будет примерно что-то вот по составу вроде «двадцатки», напоминающее членство в группе «двадцати», но обязательно, конечно, должно быть устранено такое явление, как очевидная, глубокая недопредставленность стран Азии, Африки, Латинской Америки», — уточнил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Института дружбы индонезийской исламской организации Саид Акил Сирадж считает, что развитие индонезийско-китайских отношений знаменуют конец западного колониализма и возрождение сильной Азии. По его мнению, дружеские отношения Индонезии и Китая должны стать основой «для мира во всём мире».