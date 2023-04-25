МЧС: в посёлке Сосьва Свердловской области сгорели более 90 домов, школа, больница и колония

Сосьва, Свердловская область, , 23:07 — REGNUM В Свердловской области сгорел посёлок Сосьва. Огнём уничтожены более 90 домов, школа, больница, предприятие по производству асфальта и бетона, а также колония. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший. О ликвидации стихии сообщили в МЧС региона.

Пожар Pixabay.com

Местные власти ввели режим Чрезвычайной ситуации. Развёрнут пункт временного содержания для местных жителей.

«В ходе тушения пожара авиация МЧС РФ сбросила 36 тонн воды. Работы также продолжает и наземная группировка. Всего на тушении задействованы 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет и Росгвардии. Общая площадь возгорания — более 2 тыс кв. метров», — пояснили спасатели.

Сообщается, что пожар начался днём 25 апреля на пилораме, вскоре огонь стремительно перекинулся на соседние постройки.

В соцсетях пишут, что от местной колонии «остались только догорающие вышки. Зоны нет вообще, от слова «совсем».

В МЧС заверили, что работы по тушению пожара не останавливаются ни на минуту. Распространению огня способствуют большое количество сухой травы, сильный ветер, а также отдаление водоисточников.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Таёжный Свердловской области загорелись более 20 домов. К тушению привлечено более 30 человек и десять единиц техники, а также вертолёт МИ-8 с водосливным устройством.

Спасатели эвакуировали 27 человек, в том числе трёх детей.