Вашингтон, 25 апреля, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Западные лидеры ведут разговоры о третьей мировой войне, а Россия по этому поводу всегда молчала, заявил 25 апреля в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке глава МИД РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Мы живём на одной земле. Вот сейчас говорили про третью мировую войну. Ну кому это нужно?» — сказал он.

Российский дипломат выразил надежду на ответственность Запада, где не станут заявлять о возможном начале третьей мировой войны в случае победы России на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение действующего главы государства Джозефа Байдена выдвигаться на новый срок на выборах в 2024 году. Он заявил, что это выдвижение может закончиться третьей мировой войной.

Ранее французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо утверждал, что США намерены перевести украинский конфликт в мировую войну.