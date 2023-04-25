Киев, 25 апреля, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов осуждающе высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о мирных переговорах Киева и Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Макрон заявил, что намерен обратиться к Пекину с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной.

«Если Макрон считает, что может вести переговоры за спинами украинского народа, он серьёзно ошибается», — цитирует Данилова газета Telegraph.

Секретарь Совета нацбезопасности Украины однозначно заявил, что переговоров без участия Украины не будет и добавил, что в результате тайных сделок ВСУ получили партии дальнобойного оружия с большим радиусом действия, чем у HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, раздражение выразил Белый дом в связи с дипломатическими усилиями Эммануила Макрона по урегулированию ситуации на Украине.

По мнению администрации президента Джо Байдена, попытки Макрона поспособствовать началу мирных переговоров не только заставляют сомневаться в возможностях Киева успешно провести анонсированную наступательную операцию, но и угрожают единству Запада в целом.