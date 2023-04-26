Москва, , 12:52 — REGNUM Московская группа «Полипластик» представила свою новую разработку — гибкие полимерно-армированные (ГПА) трубы высокого давления c изоляцией из пенополиуретана. Такие трубы используются в нефтегазовой отрасли, и на сегодняшний день они не имеют аналогов на российском рынке, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Владислав Овчинский Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Предприятия города продолжают масштабное расширение ассортимента продукции, необходимой для работы важнейших отраслей отечественной экономики», — заявил Овчинский. «Новинка позволит заместить на рынке продукцию зарубежных компаний», — подчеркнул он.

Такие трубы с многослойной конструкцией используются для транспортировки нефти и газа. Благодаря специальному армированному слою из полимерно-композиционной ленты они обладают особой прочностью и стойкостью. Разработанные московской компанией трубы выдерживают давление 40–210 бар и могут использоваться при температурах до 80° С.

«Полипластик» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Продукция группы «Полипластик», в том числе и новые трубы для транспортировки нефти и газа, была представлена на международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» — «Нефтегаз-2023», которая проходит в Москве с 24 по 27 апреля.