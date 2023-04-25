Читатели Daily Mail предрекли ВСУ и НАТО поражение из-за российских танков Т-14 «Армата» в зоне СВО

Лондон, , 22:41 — REGNUM Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали решение Москвы направить в зону специальной военной операции танки Т-14 «Армата».

Т-14 «Армата» Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из авторов рекомендовал Североатлантическому альянсу быть осторожным, поскольку от этой новости «в конце концов может пойти кровь из носа».

«Это довольно сложные машины. Исторически так сложилось, что Россия имеет преимущество по количеству танков и их технологичности», — написал другой комментатор.

Ещё один читатель написал, что подаренные Великобританией так называемые усовершенствованные танки Challenger не идут ни в какое сравнение с «Арматами». «Да начнется битва», — добавил он.

«Грозный противник. Этот конфликт не закончится в ближайшее время», — подытожил читатель издания.

Как передавало ИА REGNUM, новейшие российские танки Т-14 «Армата» с дополнительной защитой борта от противотанковых боеприпасов начали применять для достижения целей СВО. Пока в прямых штурмовых действиях эти новые боевые машины не участвовали, но танковые экипажи на полигонах в Донбассе уже проходят обучение на них.