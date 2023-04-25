Штат Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Страны Евросоюза стремительно военизируются и превращаются в агрессивную машину по сдерживанию России. Так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По мнению главы ведомства, ЕС «рекордными темпами военизируется и превращается в агрессивную структуру с заявленной целью — сдерживать РФ». Об этом Лавров предупредил журналистов 25 апреля на пресс-конференции в Нью-Йорке в рамках председательства России в СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с зерновой сделкой не разрешается, она заведена в тупик западными странами, заявил Сергей Лавров. По его мнению, руководители ООН предпринимают усилия для нормализации ситуации, но результата их усилия не приносят.