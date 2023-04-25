Лавров: украинский конфликт не решается по какому-то графику
Вашингтон, 25 апреля 2023, 22:18 — REGNUM В разрешении украинского конфликта нет никакого графика, заявил 25 апреля на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Это в других странах есть графики. По той же Ливии французы сколько раз объявляли какие-то конференции, на которых принималось решение, что через четыре месяца и три дня будут выборы. Это было начиная с 2015 года, мы всё там же», — сказал глава российского МИД.
Лавров добавил, что надо оставаться оптимистами и надеяться на объединение усилий по недопущению раскола мирового сообщества.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ отмечал, что в НАТО хотели развалить Россию, но в результате только сплотили её. Также Лавров назвал шизофренией заявления о возможном начале переговоров России и Украины после наступления ВСУ.