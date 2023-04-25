Глава МИД России Лавров заявил об отсутствии графика по ситуации на Украине

Вашингтон, , 22:18 — REGNUM В разрешении украинского конфликта нет никакого графика, заявил 25 апреля на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Это в других странах есть графики. По той же Ливии французы сколько раз объявляли какие-то конференции, на которых принималось решение, что через четыре месяца и три дня будут выборы. Это было начиная с 2015 года, мы всё там же», — сказал глава российского МИД.

Лавров добавил, что надо оставаться оптимистами и надеяться на объединение усилий по недопущению раскола мирового сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ отмечал, что в НАТО хотели развалить Россию, но в результате только сплотили её. Также Лавров назвал шизофренией заявления о возможном начале переговоров России и Украины после наступления ВСУ.