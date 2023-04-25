Глава МИД России Лавров заявил, что переход к расчётам в национальных валютах уже не остановить

Штат Нью-Йорк, США, , 22:16 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что переход к расчётам в национальных валютах в обход доллара уже не остановить. Об этом он сказал 25 апреля на пресс-конференции в Совете Безопасности ООН.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Лавров отметил, что США запустили процесс дедолларизации, который с большой тревогой анализируется в том числе и местными американскими политологами и экономистами.

Глава МИД России подчеркнул, что переход к расчётам в национальных валютах уже не остановить. Лавров отметил, что страны пытаются вести расчёт в обход доллара, евро и иены, прорабатывается создание цифровых валют. Он усомнился в дальнейшем существовании международной валютной финансовой системы, в том числе МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза могут вернуться к использованию национальных валют из-за утраты евро роли универсального платёжного средства. Об этом 25 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.