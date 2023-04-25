Глава МИД Лавров: Россия сделает всё, чтобы русские на Украине не подвергались истреблению

Нью-Йорк, США, , 21:58 — REGNUM Недопущение дискриминации и истребления носителей русской культуры на Украине — одна из целей России, Москва сделает всё, чтобы защитить их, заявил 25 апреля на пресс-конференции в ООН глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы хотим, чтобы люди, которые считают себя причастными к русскому языку, к русской культуре, к религии, которую они исповедовали всегда через Украинскую православную церковь, не подвергались дискриминации, не подвергались гонениям и не подвергались угрозе истребления», — сказал Лавров.

Россия долгие годы привлекала внимание к проблеме дискриминации носителей русской культуры на Украине, но никакой реакции не было, отметил министр. Сейчас Россия обращает внимание представителей ООН, ОБСЕ и других организаций к ситуации с православной церковью на Украине, но реакция тоже «не очень сильная», добавил Лавров.

Власти Украины в 2023 году усилили давление на священников и мирян канонической православной церкви. У УПЦ отбирают храмы, передавая их раскольнической «Православной церкви Украины», а священники привлекаются к административной и уголовной ответственности. Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий после очередных захватов храмов призвал верующих защищать святыни церкви, но не оказывать сотрудникам правоохранительных органов физического сопротивления.