Reuters: российские теннисисты подписали декларацию нейтральности ради участия в Уимблдоне

Лондон, , 21:54 — REGNUM Несколько российских и белорусских теннисистов подписали декларации для выступления на Уимблдоне. Об этом 25 апреля заявила генеральный директор Всеанглийского клуба лаун‑тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон.

Теннис (сс) marijana1

«Я не буду говорить подробности о том, кто именно, но несколько игроков их уже подписали», — приводит её слова Reuters.

По словам Болтон, организаторы Уимблдона выслушали отзывы спортсменов за прошлый год, и они заявили, что хотели бы иметь возможность подписать декларацию.

«Они полностью понимают, что подписывают», — добавила она.

Также она заявила, что на Уимблдоне будут запрещены флаги России и Белоруссии, а также любые символы поддержки специальной военной операции. Кроме того, по её словам, турнир не будет показан в России и Белоруссии, а российские СМИ на соревнованиях не приветствуются.

Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема — пройдёт с 3 по 16 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта стало известно, что организаторы Уимблдона допустят российских теннисистов к участию в турнире 2023 года в нейтральном статусе и при соблюдении «ряда условий». Британские СМИ также сообщили, что спортсменов из России допустят на Уимблдон при условии их отказа от демонстрации национальной символики, а также от «положительных высказываний» о России.