Глава Хакасии Коновалов сообщил о гибели депутата Верховного совета Иванова в зоне СВО

Абакан, , 21:38 — REGNUM Депутат Верховного Совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне проведения специальной военной операции России, сообщил 25 апреля глава региона Валентин Коновалов.

Дмитрий Иванов. Телеграм-канал Главы Хакасии

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Светлая и добрая память нашему товарищу, коммунисту, отдавшему жизнь в борьбе с нацистами, в борьбе за мирное небо над нашей Родиной», — написал Коновалов в своём Telegram-канале.

Дмитрий Иванов родился в 1976 году. Он окончил Сибирский федеральный университет, в 2018 году был избран депутатом Верховного совета Хакасии от КПРФ. В феврале 2023 года Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации, он служил в подразделениях частной военной компании. У Иванова остались пятеро детей.

В апреле 2023 года сообщалось, что депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол, в течение полугода находившийся в зоне проведения военной спецоперации России, вернулся в Абакан. Сокол объявил о желании стать добровольцем в конце сентября 2022 года, он служил в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад». Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола орденом Мужества за боевые заслуги.