Экс-советник Кучмы Соскин: в ближайшие месяцы ВСУ потеряют сотни тысяч солдат

Киев, , 21:23 — REGNUM Если военный конфликт на территории Украины продлится ещё несколько месяцев, то потери ВСУ будут сопоставимы с населением областного центра, заявил 25 апреля на своём YouTube-канале Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Олег Соскин (сс) УчастникВодник

«Еще пара месяцев такой войны — и с карты Украины демографически исчезнет целый областной центр, типа Житомира или Чернигова», — сказал Соскин.

Население Житомира, по официальным данным на 2021 год, составляло около 260 тысяч человек, Чернигова — около 280 тысяч человек.

24 апреля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что безвозвратные потери ВСУ в зоне проведения военной спецоперации за минувшие семь дней превысили 4 тысячи человек, при этом власти Украины официально признают гибель лишь 10% от этого числа военнослужащих.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что число погибших военнослужащих ВСУ меньше, чем число жертв землетрясения в Турции (50 тысяч человек). Западные и российские эксперты отмечали, что Украина занижает потери по крайней мере в два раза. Так, Reuters со ссылкой на попавшие в социальные сети материалы Пентагона сообщало, что к началу 2023 года общие потери ВСУ в боевых действиях убитыми и ранеными составляют от 124,5 тысяч до 131 тысячи человек.