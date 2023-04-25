Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2023, 21:08 — ИА Регнум. США при любой администрации будут желать разорвать российскую экономику «в клочья». Об этом 25 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США.

Mid.ru Сергей Лавров

«Я помню, ещё Барак Обама в 2010-м, по-моему, году говорил, что экономика России уже лежит, разорванная в клочья», — сказал Лавров.

По его словам, у США такое желание есть, и оно устойчивое и не меняется в зависимости от того, какая администрация находится у власти.

Также Лавров подчеркнул, что Россия достаточно быстро приспособилась к экономическим санкциям, введённым против неё Западом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что НАТО хотел развалить Россию, но в результате только сплотил её. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, утверждения президента США Джо Байдена о том, что российская экономика разрушена санкциями, являются враньём.