В России стало больше многодетных и меньше абортов. При этом в брак вступают и обзаводятся детьми всё позже, а населения с каждым годом всё меньше. Такими темпами к концу века реальностью может стать не прогноз Менделеева о русском миллиарде, а расчёт ООН о снижении населения на 30 млн. Противоречивые и не всегда оптимистичные данные были озвучены на конференции по демографической политике с участием парламентариев и учёных. Здесь же прозвучали и предложения, как переломить угрожающий тренд.

Олег Кривошапов, , 11:32 — REGNUM Согласно прогнозу ООН, к концу XXI века население России сократится с нынешних 146 млн до 117 миллионов человек. По численности населения мы переместимся с 9-го на 20-е место. При этом половина всей естественной убыли населения приходится на центральную Россию. Причина — рождаемость существенно ниже уровня простого воспроизводства.

Беременность Иван Шилов © ИА REGNUM

Такие неутешительные данные привел полпред президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щёголев, открывая 25 апреля конференцию «Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам». Ранее, в январе, Росстат констатировал: за 2022-й народонаселение уменьшилось на 555 тысяч.

А ведь по расчётам, который более века назад провел великий русский ученый Дмитрий Менделеев, к 2026 году население России должно было бы превысить 1 миллиард человек. К слову, нынешний показатель РФ — 146 миллионов жителей — соответствует тому, сколько проживало в Российской империи на момент расчётов Менделеева, в 1910 году. Даже если считать постсоветское пространство в целом, то совокупная численность населения (менее 300 миллионов) явно недотягивает до спрогнозированного миллиарда.

Менделеева упомянул и президент Владимир Путин в приветственном слове, которое участникам конференции зачитал полпред Щёголев. «Отмечу, что великий русский мыслитель Дмитрий Иванович Менделеев еще на рубеже девятнадцатого-двадцатого веков сформулировал нашу главную национальную идею — приумножение народа России», — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин kremlin.ru

При этом прогноз ООН свидетельствует, что не только в странах Африки, но и в США и Великобритании ожидается рост численности граждан, указал в своем докладе Щёголев. Такая ситуация грозит смещением центров силы в мире, заметил полпред.

Сейчас, когда задача России — стать таким центром силы, способным противостоять коллективному Западу — заметный демографический «минус» это крайне плохой знак. Наиболее явно проблема видна по центральным областям России. Здесь среднее число детей на одну женщину детородного возраста составляет 1,3, а для простого воспроизводства требуется коэффициент 2,15, констатировал Щёголев.

Позитив и негатив

С одной стороны, ситуация всё же далека от однозначного негатива, который был свойственен 1990-м — времени «русского креста», когда резкий и постоянный рост смертности сопровождался столь же обвальным падением рождаемости. В России стало больше многодетных семей и ежегодно сокращается число абортов. На это обратила внимание участников конференции вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 2016–2021 годах уполномоченный по правам ребенка.

Действительно, если в 2010 году в стране было 980 тысяч многодетных семей, то к 2021-му их стало больше 2 миллионов, и в таких семьях воспитывается более 6,6 миллиона детей. Такие данные привел в позапрошлом году замглавы Минтруда Алексей Вовченко. В столице — 195 тысяч многодетных семей, в три раза больше, чем десять лет назад, написал в марте в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Многодетная семья Пресс-служба правительства Тверской области

А в феврале глава федерального Минздрава Михаил Мурашко констатировал: число абортов за те же десять лет уменьшилось в три раза. Благодаря доабортному консультированию 44 тысячи женщин отказались прерывать беременность, отметил министр здравоохранения.

С другой стороны — и на это особое внимание обратила Кузнецова — в стране родилось на 6,9% младенцев меньше, чем годом ранее. Это минимальный с 2000 года показатель. Да, число абортов сокращается, но на трех родившихся детей по-прежнему приходится одно искусственное прерывание беременности. «И это только официальная статистика, — уточнила бывший уполномоченный по правам ребёнка. — По серой зоне данных нет».

Кроме того, на три регистрируемых сейчас в России брака приходятся два развода, заметила Кузнецова. Она также подчеркнула: повышается возраст вступления в брак, возраст матери при рождении первого ребенка.

Выводы вице-спикера подтверждаются и данными Росстата — если в 2011 году самым распространенным возрастом вступления в брак был диапазон 18-24 года, то в 2019-м — уже 25-34. По сведениям Минтруда, Россия становится всё более «старородящей» — к началу двадцатых годов XXI века средний возраст матери при появлении первенца — 28 лет.

«Число семей, в которых есть несовершеннолетние дети, за последние десятилетия уменьшилось на 11,5%», — констатировала Кузнецова.

Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов указал на фундаментальную причину этих негативных тенденций, напомнив собравшимся базовую истину: для умножения детей нужна любовь. И об этом нельзя забывать за демографическими выкладками и математическими моделями. А «формула» подлинной любви лежит в сфере традиционных ценностей.

Что делать и что уже делается

Для того чтобы добиться качественных изменений к лучшему, необходимо понимать первопричины проблем.

«Аборты делают из-за страха перед будущим» — отметил научный руководитель Института демографической политики имени Д. И. Менделеева Валерий Иваницкий и предложил способ «гарантированного радикального снижения» числа абортов. По мнению ученого, для этого необходимо на законодательном уровне закрепить «демографический минимум», от которого должен рассчитываться размер выплат отцам и матерям родившихся детей. Причем начисляться эта сумма должна с момента регистрации беременности. Это позволит будущим родителям смотреть в будущее с уверенностью, а не со страхом.

Назрела необходимость пересмотра всей парадигмы социальной политики, подчеркнула вице-спикер Госдумы. «Сегодня перед нашим государством ставятся две приоритетных задачи — снижения бедности и повышения рождаемости. Сегодня они уже вошли, как это сказать, в пике. То есть они противоречат друг другу», — заметила Кузнецова.

По ее мнению, чтобы придать импульс позитивным демографическим изменениям, следует действовать в трех направлениях. Первое — повышение благополучия семей с детьми. Второе — развитие семейной инфраструктуры. И третье — воспитание детей в духе традиционных семейных ценностей.

К слову, добавим, что обращение к традиционным ценностям уже принесло плоды за последнее десятилетие — судя по росту числа многодетных семей и отказам от абортов.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кузнецова напомнила — во исполнение президентского указала «О реализации демографической политики» комиссия «Единой России» по поддержке материнства и детства готовит серию предложений. Они, в том числе, предполагают закрепить на федеральном уровне статус многодетной семьи, поддержку молодых, и в том числе, студенческих семей. Ранее Кузнецова отмечала, что помощь будущим матерям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах, должна оказываться на федеральном уровне. Также, по мнению вице-спикера, необходимо дать семьям возможность решать вопросы в формате службы «одного окна».

Похвально, что в решение проблемы со своей стороны активно включился и бизнес, заметил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. «Многие компании уже разработали и внедрили программы поддержки работников с детьми, — отметил сенатор. — Многие коммерческие организации проявляют ответственность — помогают участникам специальной военной операции. Финансовые организации оперативно предоставляют моратории и прощения по кредитным продуктам, кредитные каникулы».

Общую задачу очертил президент Путин в своем обращении к участникам конференции. Укрепление института семьи и патронажа, защиты материнства и детства требуют «тесной координации всех уровней власти, науки, бизнеса, общественных и религиозных объединений, широкого применения современных управленческих и технологических возможностей», указал глава государства.

Демография как инструмент мягкой силы

Для понимания того, что происходит с народонаселением и «народосбережением», нужно вести постоянный мониторинг, проводить исследования «в поле» — а для этого требуется больше специалистов-демографов. Как ранее сообщила Кузнецова, партийная комиссия «Единой России» по материнству и детству добилась, чтобы Минобрнауки дало добро на введение образовательного стандарта «Демограф», председатель партии и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал инициативу — при Институте демографических исследований РАН будет работать центр подготовки таких специалистов. Его возглавит доктор социологических наук Тамара Ростовская, сообщается на сайте «ЕР».

Тамара Ростовская — доктор социологических наук. socialarea, ru

«У нас в университете тематикой демографии занимаются целые подразделения, — рассказал участникам конференции ректор ВШЭ Никита Анисимов. — В структуре есть институт демографии и институт социальной политики»

Анисимов приветствовал появление в рядах демографической школы Института демографической политики имени Д. И. Менделеева. «Я уверен, что коллеги тоже внесут свой вклад в формирование национальной демографической политики», — заявил ректор ВШЭ.

«Любые решения внутри демографической политики — это решения дорогостоящие, — заметил он. — И результат этих решений оценит, скорее всего, следующее поколение».

Российские специалисты конкурируют, в том числе, с крайне недружественными западными странами в сфере подготовки демографов для стран СНГ, продолжил Анисимов. «Знаете, какая конкуренция по подготовке демографов для СНГ? Это инструмент мягкой силы. Мы в нём участвуем, боремся», — подчеркнул ректор Высшей школы экономики.

Против России ведется сильнейшая информационно-пропагандистская война, добавил Анисимов. «Не нужно ожидать, что демографические решения будут приниматься в герметичном пространстве, в котором мы вышли, цифры выложили, решение приняли, — поделился он. — Будет информационная атака».

О том же, заметим, говорил и глава государства в обращении к участникам конференции. «Сегодня в ряде стран Запада неприкрыто уничтожаются традиционные фундаментальные семейные ценности, — отметил Владимир Путин. —

Звучат утверждения, что глобальные социальный и демографический кризис преодолеть невозможно. Россия выбирает другой путь. Продиктованный нашими традициями и устоями, тысячелетним духовным, культурным, гуманистическим достоянием человечества.

А именно: создание всех условий для народосбережения, роста рождаемости, увеличения продолжительности жизни и снижения смертности, для сохранения и укрепления нравственных основ нашего общества».