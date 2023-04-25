Лавров назвал шизофренией заявления о переговорах РФ и Украины после наступления ВСУ

Нью-Йорк, США, , 20:43 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в США назвал шизофренией заявления Запада о возможном начале переговоров РФ и Украины только после контрнаступления Киева.

Сергей Лавров Mid.ru

«Сейчас появилась вот эта смешная теория: давайте мы обеспечим Украине успешное контрнаступление, и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Но это какая-то шизофреническая логика», — сказал Лавров.

Он отметил, что Россия хочет, чтобы для неё с территории Украины не исходили угрозы, которые накапливались там долгие годы, особенно после государственного переворота в Киеве в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что западные частные военные компании в течение многих лет работали у границ России, в том числе на территории Украины. Он отметил, что в США, Британии и Франции есть десятки ЧВК.