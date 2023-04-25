Лавров прокомментировал решение Байдена о выдвижении на второй срок

Нью-Йорк, США, , 20:41 — REGNUM Россия не вмешивается в дела других стран, заявил 25 апреля на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Джозефа Байдена о намерении выдвинуться на второй срок.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств», — сказал Лавров.

Джозеф Байден заявил о намерении выдвинуться на второй срок 25 апреля. Кандидатом на пост вице-президента станет Камала Харрис, занимающая этот пост и сейчас. Слоган предвыборной кампании Байдена гласит, что он намерен «довести дело до конца» во имя американского народа. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Кандидат на президентские выборы от Республиканской партии США будет определён в ходе внутрипартийного голосования. Экс-президент Дональд Трамп ранее объявил о своей готовности к выдвижению. По данным социологов, его кандидатуру поддерживают более двух третей избирателей республиканцев. Трамп 25 апреля раскритиковал решение Байдена о выдвижении, заявив, что тот не способен справляться с ситуацией и даже не смог сделать заявление о своём выдвижении «вживую», записав видеоролик.