Нью-Йорк, США, , 20:40 — REGNUM Западные частные военные компании (ЧВК) в течение многих лет работали у границ России, в том числе на территории Украины. Об этом 25 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

«Если вас беспокоит эта тема, в интернете посмотрите количество частных военных компаний, которые есть в США, в Британии, во Франции — десятки», — сказал Лавров.

Он указал, что многие из западных ЧВК долгие годы работали прямо на российских границах, в том числе внутри Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Западу пора отчитаться перед Генассамблеей ООН за саботируемые резолюции. По его словам, события в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на линии разъединения между Израилем, Ливаном и Сирией повысили напряжённость в регионе до крайне опасной отметки.