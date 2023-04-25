«РВ»: в Днепропетровске вручили повестки мужчинам, стоявшим в очереди в McDonald’s

Днепропетровск, Украина, , 20:28 — REGNUM В Днепропетровске к мужчинам, стоявшим в очереди в McDonald’s, подошли сотрудники военкоматов и стали вручать повестки. Об этом 25 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Днепропетровск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Любишь гамбургеры, люби и «бахмутскую мясорубку»: военкомы совершили налёт на очереди в только открывшиеся «Макдональдсы», — говорится в подписи к опубликованному видео.

Отмечается, что McDonald’s открылись впервые после начала специальной военной операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, священники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) стали получать повестки в военкоматы. При этом к военной службе в ВСУ пытаются привлечь исключительно служителей УПЦ и не трогают священников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).