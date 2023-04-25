Киев, 25 апреля, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Наёмники ВСУ из Латинской Америки показали на видео свои позиции в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 25 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Латиноамериканские наёмники показали вооружение и позиции на фронте. Испаноязычные боевики из стран третьего мира воюют за ВСУ», — говорится в сообщении.

На кадрах видно четверых мужчин в масках, которые передают приветы на испанском языке. Также показано их вооружение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ опубликовало видео момента, как украинские военные посмотрели в камеру беспилотника за мгновения до уничтожения. В последний момент они заметили дрон, но было поздно, координаты уже были переданы артиллеристам.