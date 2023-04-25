Власти Риги собрались снести памятник Пушкину в срок до 9 мая

Рига, , 20:04 — REGNUM Правящая коалиция Рижской думы согласилась снести памятник Александру Пушкину в парке Кронвальда в срок до 9 мая, сообщила 25 апреля вице-спикер думы Линда Озола.

Памятник А. С. Пушкину в рижском парке Кронвалда. (сс) Александр Таратынов

«Дни Пушкина в парке Кронвальда сочтены. По инициативе (блока партий — ред.) Kods Rīgai коалиция Рижской думы договорилась, что этот незаконно установленный памятник должен исчезнуть из городской среды Риги», — написала Озола на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Представители Kods Rīgai ранее предложили снести памятник не позднее 4 мая, чтобы не допустить собраний граждан у монумента 9 мая и таким образом «остановить раскол общества».

Действующие власти Риги считают памятник Пушкину «незаконно установленным», поскольку он был подарен представителями посольства России в период пребывания на посту мэра города Нила Ушакова, а Госинспекция по охране памятников культуры участие в его установке не принимала.

В марте 2023 года Русский союз Латвии провёл митинг за сохранение монумента после того, как в совете по памятникам городской думы поддержали решение о его сносе. Участие в акции приняли около 200 человек. Сообщалось, что собравшиеся призывали депутатов думы «не бороться с прошлым, а отвечать за настоящее».

В ноябре 2022 года Следственный комитет России запросил у МИД информацию, связанную с осквернением памятников советским героям в Латвии, чтобы дать правовую оценку. Ранее местные жители сообщали об осквернении вандалами памятников советским солдатам, в частности, мемориала в Елгавском крае и мемориала на месте захоронения в Юрмале.