Москва, 25 апреля, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Демаршей во время выступлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Совете безопасности ООН не было, лишь «перемигивания». Об этом 25 апреля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Нет, ничего такого я не заметил», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, присутствовали «перемигивания» представителей Запада, когда Лавров «прямо, резко и чётко формулировал подходы России и давал оценки».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 и 25 апреля Лавров принимает участие в двух центральных мероприятиях Совбеза ООН в рамках председательства в нём России. На заседании 24 апреля глава российского МИД обратил внимание на то, что у западного меньшинства нет права говорить от имени всего человечества, и призвал это меньшинство уважать всех членов международного сообщества.

25 апреля Лавров на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу следует активнее выполнять свои обязанности в качестве модератора ближневосточного «квартета», «не дожидаясь, пока поступит разрешение».