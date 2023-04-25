Париж, 25 апреля 2023, 19:58 — REGNUM Жители французского Гренобля, выступающие против пенсионной реформы, сожгли чучело президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило Franceinfo.

Сожжение чучела президента Франции Макрона.
Сожжение чучела президента Франции Макрона.
Кадр из видео, опубликованного на странице Auvergne-Rhône-Alpes Révoltée в соцсети

Демонстрации прошли накануне на площади Нотр-Дам. В акции приняли участие 200-300 человек. Уточняется, что перед сожжением демонстранты избили манекен с фото Макрона железным прутом.

По данным департамента общественной безопасности Изера, участники акции протеста скандировали антимакроновские лозунги: «Людовик XVI, мы обезглавили его, Макрон, мы собираемся повторить».

В материале отмечается, что вечером 24 апреля группа людей вышла на улицы Гренобля с дымовыми шашками, однако представители органов правопорядка заблокировали им путь в центр города.

Как сообщало ИА REGNUM, французские города вновь охватили акции протеста. Люди в годовщину переизбрания президента страны Эммануэля Макрона на второй срок (24 апреля 2022 года) требовали его отставки. В основном в акциях участвовали молодые люди. Они скандировали и требовали отставки Макрона, устроив какофонию с помощью пустых кастрюль.