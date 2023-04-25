Москва, 25 апреля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. ФСБ попросила арестовать гражданина России по фамилии Довгань в рамках уголовного дела о государственной измене. Об этом 25 апреля сообщили в Лефортовском суде Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довгань А. С.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальная санкция — до 20 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданин России, планировавший уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ, осуждён на 4,5 года колонии за попытку совершения госизмены. Он намеревался незаконно пересечь государственную границу РФ, но не довёл до конца преступное намерение и был задержан в Белгородской области.