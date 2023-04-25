Москва, 25 апреля, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала материал британского телеканала Sky News, в котором глава МИД РФ Сергей Лавров назван «джедаем тёмного искусства дипломатии».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Видимо, оговорка по Фрейду на фоне тотальной дремучести западных пропагандистов», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что во вселенной «Звёздные войны» джедаи являются «рыцарями-миротворцами, адептами Светлой стороны Силы, защитниками Галактической Республики».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства согласилась с тем, что Лавров является «джедаем», акцентировав внимание на том, что свой «световой меч, который является основным оружием рыцаря», он ещё не доставал.

Ранее Мария Захарова заявила, что США продолжают систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН, и Россия будет вынуждена поднимать в организации вопрос о невыдаче виз российским журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова. Представители США занимаются визовыми махинациями «в промышленных масштабах», отметила представитель МИД. Она выразила надежду, что секретариат ООН приложит необходимые усилия «с опорой на юридически обязывающие договоренности с принимающим государством».