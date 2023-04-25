Москва, 25 апреля, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Юрий Борисов 25 апреля направил письма главам космических агентств и профильных ведомств стран-партнёров, сообщив им о продлении работы на Международной космической станции (МКС) до 2028 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

Письма были направлены руководителям космических агентств США, Евросоюза, Канады, а также в профильное министерство правительства Японии.

«Программа МКС является самым крупным и наиболее успешным международным проектом в области космоса, и я рад, что такая уникальная лаборатория продолжит свою работу и будет способствовать воплощению самых смелых замыслов человечества по освоению космического пространства», — отметил Борисов в своём обращении, сообщили в Роскосмосе.

12 апреля Борисов сообщил, что правительство России продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года. Также он отметил, что Россия продолжает работу по созданию собственной орбитальной станции. Президент страны Владимир Путин одобрил это предложение, сказал Борисов.

Глава государства 12 апреля, в День космонавтики, заявил, что России необходимо возобновить лунную программу и готовиться к полётам на спутник Земли и другие планеты. Российская орбитальная станция должна стать форпостом страны в космосе, будет служить его изучению и освоению, отметил президент.