Суд в ДНР приговорил украинского военного к 22 годам колонии за убийство жителя Мариуполя

Донецк, , 19:34 — REGNUM Верховный суд ДНР 25 апреля вынес приговор бывшему украинскому военному Андрею Петренко, который в марте 2022 года застрелил из снайперской винтовки жителя. Как сообщает Главная военная прокуратура РФ, он получил 22 года колонии строго режима.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«В суде установлено, что в марте 2022 года Петренко, находясь на одном из оборонительных пунктов ВСУ в Мариуполе, увидел недалеко от себя мирного жителя и выстрелил в него из иностранной снайперской винтовки. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Объясняя мотив своих действий, военнослужащий 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ младший сержант Петренко посчитал, что мирный житель был сторонником спецоперации РФ.

Суд признал Петренко виновным по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по политическим и идеологическим мотивам), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и приговорил к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в ДНР также был приговорен к 16 годам лишения свободы бывший боевик украинского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгений Ткаченко, который пытался убить из гранатомёта 62-летнюю жительницу села Ильичёвское.

Чуть ранее, 6 апреля, в ЛНР вынесен обвинительный приговор военнослужащему Нацгвардии Украины Владиславу Мельнику. Его обвинили в покушении на убийство, совершённом организованной группой, и жестоком обращении с гражданским населением с применением в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.