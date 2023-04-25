Донецк, 25 апреля, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР 25 апреля вынес приговор бывшему украинскому военному Андрею Петренко, который в марте 2022 года застрелил из снайперской винтовки жителя. Как сообщает Главная военная прокуратура РФ, он получил 22 года колонии строгого режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«В суде установлено, что в марте 2022 года Петренко, находясь на одном из оборонительных пунктов ВСУ в Мариуполе, увидел недалеко от себя мирного жителя и выстрелил в него из иностранной снайперской винтовки. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Объясняя мотив своих действий, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ младший сержант Петренко посчитал, что мирный житель был сторонником спецоперации РФ.

Суд признал Петренко виновным по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по политическим и идеологическим мотивам), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и приговорил к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в ДНР также был приговорен к 16 годам лишения свободы бывший боевик украинского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгений Ткаченко, который пытался убить из гранатомёта 62-летнюю жительницу села Ильичёвское.

Чуть ранее, 6 апреля, в ЛНР вынесен обвинительный приговор военнослужащему Нацгвардии Украины Владиславу Мельнику. Его обвинили в покушении на убийство, совершённом организованной группой, и жестоком обращении с гражданским населением с применением в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.