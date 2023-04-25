Bloomberg: долг Восточной Европы в 2023 году приблизился к рекорду в 32 млрд долларов

Вашингтон, , 19:25 — REGNUM В 2023 году страны Восточной Европы заняли почти $32 млрд, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом 25 апреля сообщает Bloomberg.

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По информации агентства, три восточноевропейские страны — Польша ($9 млрд), Румыния ($6 млрд) и Венгрия ($5 млрд) — впервые за 12 лет вошли в пятёрку крупнейших заёмщиков развивающихся стран на зарубежных рынках.

Отмечается, что Польша заняла $9 млрд, Румыния — $6 млрд, а Венгрия — $5 млрд.

Также агентство сообщает, что дефицит бюджета стран Восточной Европы в 2023 году вырос до 4,3% от ВВП региона по сравнению с 1,3% в 2021 году. При этом в ряде государств инфляция достигла 20%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, размер внешнего долга России, оценённый на 1 апреля, уменьшился в сравнении с началом 2023 года на $22,6 млрд и составил $357,9 млрд. За три месяца он сократился на 5,9%.