Волноваха, ДНР, , 19:57 — REGNUM Город Волноваха в ДНР, освобожденный в марте прошлого года, сильно пострадал во время боев. ВСУ по обыкновению пытались превратить жилые кварталы в укрепрайоны — в результате верховный комиссар ООН Мишель Бачелет тогда же заявила о почти полном разрушении города. На деле, крайне серьезно пострадало около 30% кварталов.

Надпись на въезде в город Дарья Бельтюкова © ИА REGNUM

Памятник-танк Т-34 уже дважды побывал в боях — во время Великой Отечественной и в СВО, замечают местные жители.

Памятник танку Т-34 Дарья Бельтюкова © ИА REGNUM

Но чуть более чем за год Волноваха активно отстраивается.

Уже в июне прошлого года шефство над городом взял один из региональных экономических «локомотивов» России — Ямало-Ненецкий округ. Заполярный регион помогает Волновахе поднять из руин социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру, наладить гуманитарные и торгово-экономические связи.

В планах — восстановить два корпуса Волновахского профессионально-технического училища, отремонтировать больничный городок и оставшиеся школы и сады, а также восстановить художественную и музыкальную школы.

25 апреля ямальский губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о восстановлении половины из 49 объектов в Волновахе, над которыми «шефит» регион. Ключевыми для восстановления объектами, по словам главы ЯНАО, являются детские сады, школы и больничный городок.

Отремонтированный Дворец Культуры в Волновахе. Дарья Бельтюкова © ИА REGNUM

Активно налаживается и гражданское сотрудничество между регионами России. Так, гимназисты Салехарда подготовили сюрприз для ребят из четвёртой школы Волновахи, которая под кураторством ЯНАО была восстановлена в 2022 году. Пятиклассники записали видео, где рассказали о своих увлечениях и пригласили сверстников в гости. Также дети передали в ДНР сладости и сувениры в подарок. В ответ ученики волновахской школы записали ответное видео и также передали подарки сверстникам.

В Волновахе родился Герой России и Герой ДНР, именем которого названа одна из улиц — Владимир Жога. Именно он после убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы) взял на себя руководство. 5 марта 2022 года, когда Владимир вместе со своим батальоном помогал эвакуироваться из Волновахи гражданскому населению, они попали под обстрел украинских военных, пытавшихся не дать жителям покинуть город. В ходе боя он получил смертельное ранение. В Волновахе, помимо улицы, названной именем Владимира Жоги, есть также и Дворец культуры, и памятник в его честь.

Памятник Герою России и Герою ДНР, именем которого названа одна из улиц — Владимиру Жоге Дарья Бельтюкова © ИА REGNUM

Помимо ЯНАО, к восстановлению Волновахи включилась и Челябинская область. Губернатор региона Алексей Текслер посещал ДНР для контроля хода восстановления города. Также глава Челябинской области передал врио главы ДНР Денису Пушилину более десятка автомобилей для «скорой помощи» и «неотложки».

Ранее разрушенную украинскими военными больницу в Волновахе почти отремонтировали. Самая высокая готовность у главного лечебного корпуса — внутри уже идут отделочные работы. В корпусе отделения диагностики ведутся работы по устройству цементно-песчаной стяжки. В хозяйственном блоке и гаражных боксах монтируется металлический каркас для облицовки стен. Также идут фасадные работы и благоустройство территории. Уже закуплено и поставляется на объект необходимое медицинское оборудование и мебель. Ожидается, что до конца 2023 года все работы будут завершены.

Ремонт больницы в Волновахе Дарья Бельтюкова © ИА REGNUM

В городе строится жильё для граждан. С нуля построен многоквартирный дом для 42 семей — там уже приступили к чистовой отделке и благоустройству. На других жилых домах восстанавливается кровля и заделываются места попаданий снарядов.