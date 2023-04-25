Москва, 25 апреля, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Французский журналист и волонтёр Адриан Боке планирует опубликовать собственное расследование о поставках оружия и отправке наёмников из Франции на Украину. Об этом он заявил в ходе просветительского марафона «Знание».

РИА Новости / Нина Зотина Адриан Боке.

«Я расследовал очень многие факты. И во Франции очень много людей, которые приезжали в Донбасс и воевали с русскими. Это расследование очень важное, его увидят вскоре», — сказал Боке, добавив, что для него важно раскрыть правду.

Бывший военный и писатель, получивший российское гражданство, подчеркнул, что многие начинают понимать, зачем западные страны, включая Францию, поставляют на Украину оружие, а также осознавать, что оно (оружие. — Прим. ред.) «убивает людей и служит плохим целям».

Он рассказал, что был на стороне киевского режима как волонтёр, а также о том, что поменял своё мнение. Боке отметил, что люди на Украине испытывают страх перед правительством, однако на Донбассе «всё совершенно по-другому».

Французский журналист также назвал «воображаемыми медиа» коллег, которые описывают происходящее в Донбассе, при этом не побывав там лично.

«Я был в тюрьме во Франции, я знаю, что такое сидеть в тюрьме. Меня пытали, но я выжил. Когда я увидел, что Франция поставляет оружие на Украину, увидел, что делает батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении мирных жителей, конечно, это очень сильное впечатление», — подытожил Боке.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля стало известно, что на Украине в феврале–марте 2023 года были задействованы порядка 50 британских спецназовцев. Согласно просочившимся в Сеть документам Пентагона, в указанный период «из 97 военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине, 50 были британцами. Это значительно больше, чем от США и Франции, которые, как сообщалось, предоставили 14 и 15 человек из сил специального назначения соответственно».