Москва, , 19:21 — REGNUM Дирекция по внутреннему аудиту компании «ФосАгро» стала лауреатом X национальной премии «Внутренний аудитор года» в номинации «Служба внутреннего аудита года». Премия учреждена в 2013 году как профессиональная награда за вклад в развитие и продвижение внутреннего аудита в России. Организатор конкурса — ассоциация «Институт внутренних аудиторов», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Московская биржа.

Фосагро Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В номинации «Служба внутреннего аудита года» претенденты оценивались по следующим критериям: успешное прохождение внешней оценки качества деятельности на соответствие Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита; доля внутренних аудиторов, имеющих международные и российские профессиональные дипломы/сертификаты; выступления сотрудников в качестве докладчиков в конференциях, форумах, круглых столах, а также публикации и интервью по тематике внутреннего аудита, внутреннего контроля, риск-менеджмента, корпоративного управления; участие сотрудников в популяризации и продвижении внутреннего аудита, в том числе в своей организации, активность в развитии сообщества представителей этой профессии.

Компании «ФосАгро» данная премия присуждается впервые.

«Для обеспечения качества внутреннего аудита регулярно проводятся внешние независимые оценки и самооценки, — рассказал директор по внутреннему аудиту ПАО «ФосАгро» Денис Новиков. — Так, в конце 2021 года дирекция успешно прошла внешнюю независимую оценку, получив заключение о соответствии международным профессиональным стандартам внутреннего аудита и требованиям других применимых документов. Мы достойно выдержали этот экзамен, что, безусловно, является заслугой как всей дирекции, так и группы «ФосАгро» в целом». Он подчеркнул, что дирекция в рамках своих компетенций решает задачи повышения эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и бизнес-процессами.