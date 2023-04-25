Москва, , 19:08 — REGNUM В ПАО «МОЭК» обеспокоены ситуацией, в которой оказались жители десяти многоквартирных домов, расположенных в Юго-Восточном и Северо-Западном административных округах Москва. Как сообщили в пресс-службе компании, в марте после проверок Мосжилинспекции по решению суда была аннулировала лицензия ООО УК «Жилище» на управление 24 многоквартирными домами. Проверки проводились по обращениям ПАО «МОЭК» и других ресурсоснабжающих организаций в связи задолженностью УК «Жилище» перед «МОЭК» за поставленные тепловую энергию и горячую воду. Долг компании достигает 165 млн рублей. На сегодняшний день большая часть долга за поставленные «МОЭК» ресурсы находится в судебном и исполнительном производствах.

Долги Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом десять из 24 домов, которые ранее обслуживала УК «Жилище», перешли под управление другой организации — ООО УК «Модерн». Новая управляющая компания уже накопила задолженность перед «МОЭК» за поставленные коммунальные ресурсы в размере порядка 6,8 млн рублей.

Пресс-служба «МОЭК» указала на возможную аффилированность управляющих компаний «Модерн» и «Жилище», поскольку их учредителем и руководителем является одно и то же лицо, что следует из данных системы «Спарк».

«Мы обеспокоены ситуацией, в которой оказались жители домов в двух вышеуказанных округах Москвы, — заявил начальник филиала № 11 ПАО «МОЭК» Андрей Дмитриевский. — Есть основания полагать, что на смену одной управляющей компании, имеющей значительную задолженность за потребленные коммунальные ресурсы, пришла другая компания-неплательщик». По его словам, отсутствие оплат от управляющей компании угрожает надежной работе системы теплоснабжения города.

«В связи с этим ПАО «МОЭК» использует все возможные правовые механизмы для снижения дебиторской задолженности, включая привлечение контролирующих лиц управляющих компаний-должников, в том числе их руководителей, к субсидиарной ответственности», — подчеркнул Дмитриевский.