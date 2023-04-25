Правительство отозвало из Госдумы проект о повышении НДФЛ для работающих из-за границы

Москва, , 19:06 — REGNUM Правительство России 25 апреля отозвало поправки о налогах, в том числе об НДФЛ, для граждан, работающих из-за границы, сообщив о необходимости внести в текст документа технические уточнения.

Правительство РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу», — сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее внесённый в парламент законопроект обязывает отечественные компании в ряде случаев взимать НДФЛ по ставке 30% с выплат в пользу работников, уехавших за рубеж. Нововведение должно затронуть граждан России, использующих для работы российский сегмент интернета и размещённые в стране технические и программно-аппаратные средства. Поправки должны вступить в силу в январе 2024 года. Повышенная ставка НДФЛ в 30% будет устанавливаться в случае утраты гражданином налогового резидентства России.

24 апреля в Министерстве финансов сообщили, что работа над законопроектом ещё не завершена и что он «дорабатывается на площадке правительства». Также в ведомстве отметили, что новые правила не затронут сотрудников с трудовыми договорами.

Доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ИА REGNUM заявил, что внесение многочисленных «технических уточнений» может значительно усложнить законопроект, который вследствие этого потеряет актуальность. Вероятно, в правительстве разрабатывают инструментарий, который должен будет учесть разделение государств на дружественные и недружественные, но определить действительное местопребывание находящихся за пределами России фрилансеров почти невозможно, отметил эксперт.