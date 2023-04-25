Лавров призвал Запад отчитаться перед ООН за саботаж резолюций
Лавров призвал Запад отчитаться перед Генассамблеей ООН за саботаж резолюций
Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Западу пора отчитаться перед Генассамблеей ООН за саботируемые резолюции, заявил 25 апреля на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке министр иностранных дел России Сергей Лавров.
События в секторе Газа, Восточном Иерусалиме, а также на линии разъединения между Израилем, Ливаном и Сирией, отметил глава российского внешнеполитического ведомства, повысили напряженность в регионе до крайне опасной отметки.
Лавров подчеркнул, что американцы и европейцы грубо спекулируют на украинской теме и пытаются шантажом и угрозами затянуть на свою сторону развивающиеся страны и тем самым отвлечь их внимание от проблем Ближнего Востока. «Дескать, вот победим Россию, и все устроится само собой», — заявил дипломат.
Кроме того, как уже сообщало ИА REGNUM, Лавров на заседании Совбеза ООН заявил о необходимости повысить внимание к росту напряжённости и насилия в зоне арабо-израильского конфликта и остановить угрозу очередного вооружённого противостояния.
Глава российской дипмиссии также посоветовал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу активнее выполнять свои обязанности в качестве модератора ближневосточного «квартета».