Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Западу пора отчитаться перед Генассамблеей ООН за саботируемые резолюции, заявил 25 апреля на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

События в секторе Газа, Восточном Иерусалиме, а также на линии разъединения между Израилем, Ливаном и Сирией, отметил глава российского внешнеполитического ведомства, повысили напряженность в регионе до крайне опасной отметки.

Лавров подчеркнул, что американцы и европейцы грубо спекулируют на украинской теме и пытаются шантажом и угрозами затянуть на свою сторону развивающиеся страны и тем самым отвлечь их внимание от проблем Ближнего Востока. «Дескать, вот победим Россию, и все устроится само собой», — заявил дипломат.

Кроме того, как уже сообщало ИА REGNUM, Лавров на заседании Совбеза ООН заявил о необходимости повысить внимание к росту напряжённости и насилия в зоне арабо-израильского конфликта и остановить угрозу очередного вооружённого противостояния.

Глава российской дипмиссии также посоветовал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу активнее выполнять свои обязанности в качестве модератора ближневосточного «квартета».