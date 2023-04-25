Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что тихий раздел Украины лучше её вступления в НАТО

Москва, , 19:00 — REGNUM Тихий раздел Украины Польшей и другими странами лучше, чем присоединение киевского режима к НАТО и третья мировая война. Об этом 25 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание».

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Выскажу крамольную мысль. Уж лучше тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война», — сказал Медведев.

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Он отметил, что власти Польши обсуждают с Киевом возможность создания конфедерации. По его словам, Польша, Венгрия и Румыния давно мечтают забрать себе западные регионы Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил, что Польша — с кусками Украины или без них — является «бесконечно враждебным для России образованием». Он подчеркнул, что «Польша — не ровня России и никогда ей не будет». По его словам, власти Польши вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Польша охвачена приступом русофобии и как сумасшедшая ненавидит Россию.