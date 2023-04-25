Медведев: тихий раздел Украины лучше, чем её вступление в НАТО
Москва, 25 апреля 2023, 19:00 — REGNUM Тихий раздел Украины Польшей и другими странами лучше, чем присоединение киевского режима к НАТО и третья мировая война. Об этом 25 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание».
«Выскажу крамольную мысль. Уж лучше тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война», — сказал Медведев.
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Он отметил, что власти Польши обсуждают с Киевом возможность создания конфедерации. По его словам, Польша, Венгрия и Румыния давно мечтают забрать себе западные регионы Украины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил, что Польша — с кусками Украины или без них — является «бесконечно враждебным для России образованием». Он подчеркнул, что «Польша — не ровня России и никогда ей не будет». По его словам, власти Польши вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря».
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Польша охвачена приступом русофобии и как сумасшедшая ненавидит Россию.