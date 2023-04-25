ТАСС: стоимость пассажирского самолёта МС-21 составит 3 млрд рублей

Москва, , 19:01 — REGNUM Стоимость нового российского пассажирского самолёта МС-21 будет вдвое меньше американского Boeing. Отечественным авиакомпаниям воздушное судно обойдётся примерно в 3 млрд рублей. Об этом 25 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в госструктурах.

Самолёт МС-21 Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным собеседника агентства, аналогичный самолёт Boeing может стоить от 5 до 6 млрд рублей.

Как отметил глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, стоимость МС-21 для «Аэрофлота» и других авиакомпаний РФ будет ниже рыночной.

«Это осознанный шаг государства, которое хочет снизить нагрузку на авиакомпании и, следовательно, на пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платёж», — приводит его слова ТАСС.

Чемезов подчеркнул, что данный шаг также позволит авиакомпаниям приобретать новую технику в сложный для отрасли период и поспособствует развитию внутренних перевозок. Он добавил, что государство поможет авиапрому частично компенсировать стоимость самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие 14 лет на модернизацию авиапроизводств будет выделено более 376 млрд рублей. Президент России Владимир Путин поручил расширить выпуск всей линейки отечественных лайнеров и сделать это «в крайне сжатые сроки», напомнил глава правительства.

Летом 2022 года на совещании по развитию авиапрома президент также заявил, что российские авиакомпании должны постепенно переходить на отечественные самолёты.

В апреле в Ростехе сообщили, что серийная поставка первых шести самолетов МС-21, оснащенных российскими двигателями ПД-14, намечена на 2024 год. Темпы производства будут наращиваться, отметили в госкорпорации.