Москва, , 18:46 — REGNUM Латиноамериканские наёмники, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, показали свои позиции, сообщает 25 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авторы публикации отмечают, что испаноязычные боевики, представляющие бедные страны, воюют в рядах ВСУ. На опубликованном видео показаны позиции латиноамериканских боевиков, а также используемое ими вооружение.

Наёмники находятся в траншее между насаждениями, перед ними открывается открытое поле, в сторону которого направлено оружие. Позиции прикрыты от непогоды навесом из тента цвета хаки. Боевики по очереди обращаются к оператору на испанском языке.

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