Москва, 25 апреля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Латиноамериканские наёмники, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, показали свои позиции, сообщает 25 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Авторы публикации отмечают, что испаноязычные боевики, представляющие бедные страны, воюют в рядах ВСУ. На опубликованном видео показаны позиции латиноамериканских боевиков, а также используемое ими вооружение.

Наёмники находятся в траншее между насаждениями, перед ними открывается открытое поле, в сторону которого направлено оружие. Позиции прикрыты от непогоды навесом из тента цвета хаки. Боевики по очереди обращаются к оператору на испанском языке.

«Передаём большой привет нашим подписчикам», — сказал один из бойцов, пояснив, что он и его товарищи находятся в окопах на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне проведения спецоперации российские подразделения уничтожили боевиков «Грузинского легиона», причастных к зверским истязаниям и убийствам российских военных под Киевом в марте 2022 года. В результате удара уничтожено до 60 человек, 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Ещё около 20 наёмников получили тяжелые ранения, рассказали в Минобороны РФ.