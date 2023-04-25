Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2023, 18:44 — ИА Регнум. США и Евросоюз грубо спекулируют на теме Украины, отвлекая внимание развивающихся стран от проблем Ближнего Востока. Об этом 25 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Американцы и европейцы грубо спекулируют на украинской теме, пытаясь шантажом и угрозами затянуть на свою сторону развивающиеся страны», — сказал Лавров.

Он отметил, что тем самым США и ЕС хотят отвлечь внимание от проблем Ближнего Востока и других регионов глобального Юга.

По словам министра, кризисы, в урегулировании которых заинтересованы развивающиеся страны, становятся жертвой двойных стандартов и колониальных инстинктов Запада.

Лавров добавил, что Запад одержим эгоистичными интересами и хочет диктовать свои требования всему миру, игнорируя культуру и традиции других народов и издеваясь над международным правом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Россия считает необходимым повысить внимание к росту напряжённости и насилия в зоне арабо-израильского конфликта. По его словам, необходимо остановить угрозу вооружённого противостояния и расчистить политический горизонт для возобновления мирного процесса.