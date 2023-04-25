Москва, 25 апреля, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Пользователи «Яндекс. Музыки» обнаружили на платформе песню экс-исполнителя лейбла Black Star Скруджи, в которой призывают сжигать русских, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кадр из видео с канала: Скруджи Рэпер Скруджи.

В треке под названием «Бавовна» рэпер открыто призывает к насилию над русскими. «Россия должна гореть», — несколько раз повторяет в своей песне музыкант.

Пользователи сервиса оставили множество гневных комментариев под композицией, а также отметили, что администрация «Яндекс. Музыки», видимо, не уделяет достаточно внимания модерации, так как песня с подобным призывом не одна.

Например, один из комментаторов прикрепил ссылку на композицию с названием «Горить москаль».

Скриншот с Яндекс музыки. Песня группы Never Too Late

На популярной в России музыкальной платформе уже не первый раз выходят песни, так или иначе восхваляющие ВСУ. Все они, как правило, принадлежат украинским исполнителям: это Дмитро Кальченко, MSensual, Aisi, Lil Brokol и другие.

Также на платформе присутствуют альбомы высказывавшихся против России Верки Сердючки, Веры Брежневой и ряда других музыкальных исполнителей.

Глава рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет Александр Малькевич, комментируя ИА REGNUM ситуацию с присутствием на российском музыкальном сервисе подобных песен, заявил, что в ОП попросят Следственный комитет России разобраться с проукраинским контентом на «Яндекс. Музыке».

Ситуацию с музыкальными треками, прославляющими ВСУ, он сравнил с периодом Великой Отечественной войны. «Это всё равно что в те годы включить по радио марши фашистской Германии и речи Гитлера», — сказал он.

После того как ИА REGNUM опубликовало материал о проукраинских песнях на «Яндекс. Музыке», сервис удалил песню «Я йду в ЗСУ» («Я иду в ВСУ») исполнителя MC Chipollino.