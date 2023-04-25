Москва, , 18:38 — REGNUM Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Ассамблеи Мозамбика Эшперансой Биаш, состоявшейся в Москве, заявила, что считает её своей сестрой.

В. Матвиенко провела встречу с Председателем Ассамблеи Мозамбика Э. Биаш council. gov.ru

Матвиенко отметила, что в последние годы между ней и представительницей парламента Мозамбика сложились не только хорошие рабочие отношения, но и личные.

«Я считаю вас своей подругой, своей сестрой. Это всегда придаёт такую теплоту в нашем общении», — приводит слова спикера Совфеда ТАСС.

По её словам, визит Биаш в Москву — хорошая возможность провести парламентский диалог, обменяться мнениями, а также наметить перспективы дальнейшего взаимодействия между парламентами.

Сообщается, что парламентарий из Мозамбика выступит перед сенаторами на заседании Совфеда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко оценила перспективы проката зарубежных фильмов в России. Выступая на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности, она заявила, что считает возможным использовать модель параллельного импорта для показа в стране зарубежного кино, а также для поставок программного обеспечения, правообладатели которых нарушили лицензионное соглашение.