Лавров призвал генсенка ООН Гутерриша выполнять обязанности модератора ближневосточного «квартета»

Нью-Йорк, США, , 18:32 — REGNUM Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу следует активнее выполнять свои обязанности в качестве модератора ближневосточного «квартета». Об этом 25 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Сергей Лавров Kremlin.ru

Он отметил, что Россия призывает руководство Секретариата ООН и лично Гутерриша уделять повышенное внимание соблюдению решений Совбеза, особенно тех, которые касаются ближневосточного урегулирования.

«Мы также хотели бы, чтобы Генеральный секретарь ООН активнее выполнял свои обязанности как модератор «квартета», не дожидаясь, пока поступит разрешение», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 и 25 апреля Лавров принимает участие в двух центральных мероприятиях Совбеза ООН в рамках председательства в нём России. На заседании 24 апреля глава российского МИД обратил внимание на то, что у западного меньшинства нет права говорить от имени всего человечества, и призвал это меньшинство уважать всех членов международного сообщества.